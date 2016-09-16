Сумські чиновники на дорожніх роботах розікрали майже 9 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДФС у Сумській області, встановлено, що для будівництва та ремонту дорожнього покриття у 2014-2015 роках одне із державних підприємств регіону використовувало матеріали, у т.ч. продукти переробки вуглеводнів, які закуповувало у підприємств-постачальників за завищеними цінами.

«Державі нанесено збитків на загальну суму 8,7 мільйона гривень. При цьому, підприємство, виконуючи роботи за бюджетні кошти, не сплачувало податкові зобов’язання, нарощуючи мільйонні суми податкового боргу перед державним бюджетом України», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКлименко та Курченко завдали Україні майже 200 мільярдів гривень збитків - ГПУ (відео)

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області зареєстровані кримінальні провадження за кваліфікацією ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), а також ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Читайте такожКерівництво поліції Хмельницької області організувало схему розкрадання палива та коштів для АТО (фото)

«У рамках досудового розслідування кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області, на підставі ухвал, винесених Ковпаківським районним судом м. Суми, працівниками оперативних та слідчих підрозділів Головного управління ДФС у Сумській області проведено обшуки у офісних та виробничих приміщеннях державного підприємства та підприємств-постачальників. За результатами слідчих дій 14 вересня виявлено та вилучено понад 600 тонн вуглеводнів та нафтопродуктів на загальну суму майже 6 мільйонів гривень», - зазначає прес-служба відомства.

Триває слідство.

Як раніше повідомляв УНІАН, директора одного з підприємств Павлограда Дніпропетровської області викрили в розкраданні понад 2 мільйонів гривень бюджетних коштів під час проведення ремонту автодоріг.