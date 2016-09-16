Бюджет-2017: Кабмін очікує понад 14 мільярдів надходжень від акцизів для будівництва доріг

Кабінет міністрів України планує у 2017 році активно задіяти статтю доходів за акцизами і спрямувати 14,2 млрд грн таких надходжень на ремонт і будівництво доріг. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи основні положення проекту бюджету.

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За його словами, ще близько 1 млрд дол. уряд планує залучити в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

«Витрати держбюджету ми плануємо 14,2 млрд грн тільки за надходженням акцизного збору. Я хочу, щоб українці їздили на нормальних дорогах. Це наша спільна позиція. Це можливо. Окремо до 1 млрд дол. ми можемо залучити за лінією міжнародних фінансових організацій», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд розраховує в жовтні цього року подати на розгляд парламенту проект закону про створення Дорожнього фонду. Фонд стане основним акумулятором коштів для проведення дорожніх робіт.

Раніше в уряді планували виділити на ремонт доріг у 2017 році близько 30-40 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. Цього року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 млрд грн.