Українська та грузинська залізниці можуть створити спільне підприємство

Українська і грузинська залізниці планують створити спільне підприємство.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи підсумки переговорів у Грузії, які пройшли цього тижня.

"Ми домовилися про дві ключові речі. По-перше, висловлено спільну ідею, і її вже підтримала "Укрзалізниця", про створення спільного підприємства між українською залізницею і залізницею Грузії. Вже направлено звернення китайській стороні й іншим приватним партнерам щодо поромної переправи між портом Іллічівськ" і Грузією. Ми вважаємо, що це принесе стабільність на ринку поромного сполучення, створить належні конкурентні умови і ліквідує будь-які зловживання щодо ціноутворення", - сказав міністр.

Крім того, за словами Омеляна, сторони в ході переговорів у Грузії також обговорили питання про зниження портових зборів між країнами. "По-друге, порушили питання про зниження портових зборів, в першу чергу, з поромного сполучення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Україна і Грузія підписали угоду про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через морські порти обох країн, що сприятиме активізації та розвитку двосторонніх українсько-грузинських міждержавних зв'язків у транспортній галузі.