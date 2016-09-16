Екс-гендиректор "Укрпошти" стане в.о. керівника Одеського морпорту

Міністерство інфраструктури України призначить виконувачем обов'язків керівника одного з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну – Одеського морського торгового порту колишнього виконувача обов'язки генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» Ігоря Ткачука.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

У прес-службі уточнили, що Ткачук спочатку має "звільнитися з Укрпошти", потім буде видано наказ міністерства про його призначення в. о. керівника порту, а потім буде оголошено відповідний кадровий конкурс.

Інших подробиць, включаючи дати призначення і оголошення конкурсу, в прес-службі не повідомили.

У прес-службі "Укрпошти" УНІАН уточнили, що на даний час Ткачук обіймає посаду заступника гендиректора "Укрпошти" - керівника апарату.

За даними ЗМІ, з кінця жовтня 2013 року Одеський морпорт очолює Геннадій Жуков.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Кабінет міністрів України призначив екс-співробітника американського офісу аудиторської компанії KPMG Ігоря Смілянського головою "Укрпошти", з 1 липня він вступив на посаду. Ткачук почав виконувати обов'язки голови "Укрпошти" з 19 грудня 2014 року, до цього обіймав посаду заступника керівника «Укрпошти».

ЗМІ не раз писали про те, що Ткачук входить у команду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і саме тому був призначений на посаду керівника "Укрпошти". Однак, сам Гройсман заперечував свою причетність до цього кадрового призначення.

Одеський морський торговий порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перехресті історично сформованих торговельних шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більш як 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.

Одеський морський торговий порт у 2015 році збільшив перевалку вантажів порівняно з 2014 роком на 4,1% – до 25,589 млн тонн.