Керівництво "Борисполя" пов'язує галас у ЗМІ навколо детекторів з кадровим конкурсом

Такою думкою він поділився в інтерв'ю Обозревателю.

"Комусь цілком можуть не давати спокою "дуже хороші" новини з "Борисполя". Особливо, у зв'язку з кадровим конкурсом на посаду генерального директора аеропорту, який стартував близько місяця тому. Тільки за останні місяці ми увійшли в п'ятірку найбільших платників податків країни, продемонстрували зростання фінансових показників та пасажиропотоку. Міжнародні аудитори підтвердили правильність курсу на оптимізацію інфраструктури і зростання продуктивності праці. Якщо інших аргументів немає, то щоб спробувати очорнити ім'я підприємства і його керівництва, особливо в "епоху популізму", зійде й історія з так званими "російськими детекторами", - заявив Дихне.

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Коментуючи звинувачення в порушеннях при придбанні детекторів, він зазначив, що свою думку озвучив ще 27 липня в офіційному прес-релізі, який опублікований на сайті аеропорту.

"Якщо в двох словах, то детектори були закуплені в суворій відповідності з національним законодавством, та з урахуванням обмежень Кабміну на придбання товарів виробництва РФ", - заявив він.

Дихне нагадав, що в липні поточного року правоохоронці вилучили один детектор для проведення експертизи.

"Ми відразу публічно виклали з цього приводу свою офіційну позицію. 23.08 стартувала перевірка аудиторів. Жодних висновків на сьогоднішній день не зроблено. Незважаючи на наші численні звернення, в яких йдеться, що робота Служби авіабезпеки будується саме на тій кількості детекторів ВВВ, якими ми володіємо, вилучений детектор нам досі не повернули. Цього тижня, коли я вже був у відрядженні, мені доповіли, що від "Наших Грошей" прийшов інформаційний запит щодо зовсім іншого питання. Стало зрозуміло, що журналісти шукають "щось гаряче". Відповісти на запит вони просили швидше, ніж встановлено Законом. Виконати їх прохання прес-служба не змогла через мій дуже щільний графік у відрядженні. Банально не було часу узгодити. Але "гарячий" матеріал по аеропорту "Бориспіль" все-таки вийшов. Причому з питання, по якому триває перевірка та за яким нашої думки ніхто не питав і в якості альтернативного не навів", - зазначив він в інтерв'ю.

"Ось і вирішуйте, що це – спроба натиснути на перевіряючих, щоб їх висновки були "правильними", відверта "заказуха" або спроба вирішити за рахунок доброго імені аеропорту "Бориспіль" власні проблеми з відсутністю справді гострих сюжетів", - заявив Дихне.