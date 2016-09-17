Паралізована траса: українські автомобілісти заблокували єдину дорогу до Словаччини

Вони вимагають, щоб машинам з номерами Євросоюзу дозволили перебувати в Україні хоча б кілька місяців, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі ж власники таких автомобілів змушені перетинати кордон раз на 5 днів. "Митник мене хоче бачити кожні п'ять днів. Скажіть, людина, яка порушила закон – на неї почепили браслет і вона раз в місяць може прийти і відмітитися. А ми кожні п'ять днів", - обурений учасник акції протесту Юрій Качур.

Це не перша подібна акція протесту. Раніше водії блокували контрольно-пропускні пункти на кордонах із іншими державами. Але за такі ініціативи їх штрафували правоохоронці. Тепер, щоб уникнути покарання, активісти стоять за 150 метрів від КПП. Поліції пояснюють, що їхні машини раптово зламалися чи заглухли.

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Рух між Україною та Словаччиною в Ужгороді паралізований уже 10 годин. Інші пункти пропуску на Закарпатті працюють у звичному режимі. "Ми будемо стояти до останнього. Ми вже втретє збираємося. Тоді була зима. Так що можемо постояти", - каже учасник акції протесту Олександр Груздєв.

Нагадаємо, тиждень тому понад півтисячі авто утворили затор на кордоні з Польщею. А на початку місяця черги спостерігалися також на кордонах із Румунією та Угорщиною.