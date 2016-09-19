Автоперевізники з початку року сплатили 0,7 мільйона гривень штрафів за перевантаження, лідирує Одещина

Загальна сума накладених штрафів складає 1,777 млн грн. Про це йдеться в звіті Міністерства інфраструктури.

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Як відзначили представники міністерства, абсолютним лідером стала Одеська область, де за перевищення габаритно-вагових норм вже накладено штрафів на 355 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що Міністерство інфраструктури очікує від Міністерства фінансів дозволу на закупівлю додатково 80 вагових комплексів. Станом на серпень по країні працювали 24 габаритно-вагових комплекси в 20 областях. 12 вересня водій перевантаженою фури навмисне зламав ваговий комплекс на трасі Київ - Одеса.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більше 30% вантажного транспорту пересувається по українським дорогам з перевищенням допустимих вагових норм.

Крім того, керівництво Мінінфраструктури має намір зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг.