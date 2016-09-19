Кабмін хоче підвищити ренту на придатні для 4G частоти майже в 500 разів

Кабінет міністрів України пропонує депутатам ухвалити зміни до Податкового кодексу і підвищити рентну плату за користування радіочастотним ресурсом (РЧР) в діапазонах 2300-2400 МГц і 2500-2690 МГц у 488 разів - до 20 тис. грн за 1 МГц з 40,92 грн за 1 МГц.

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Відповідні зміни містяться в проекті закону «Про внесення змін до Податковий кодексу України» №5132, опублікованому на офіційному сайті Верховної Ради України.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, з метою мотивації операторів оптимізувати свої мережі для використання наявних у них ресурсів уряд пропонує ввести підвищувальні коефіцієнти в розмірі 1,4 за перевищення одним користувачем РЧР оптимально необхідної ширини смуг радіочастот у відповідних 4G-діапазонах, і 1,2 - за неефективно фрагментовані смуги радіочастот.

Водночас, у випадку, якщо користувач РЧР прийме заходи з вивільнення економічно доцільної смуги радіочастот, Кабмін пропонує встановити для нього понижуючий коефіцієнт в розмірі 0,75.

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Як повідомила у відповідь на запит УНІАН прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийняття відповідного законопроекту буде сприяти впровадженню ринкових механізмів для усунення невиправданої концентрації спектра. Приймаючи рішення, комісія виходила з того, що частоти, які можуть бути використані під 4G, повинні бути в одній ціновій категорії з тими, на яких оператори зараз вже надають послуги 2G і 3G. А ціна 40,92 грн за 1 МГц в діапазонах 2300-2400 МГц, 2500-2690 МГц, на думку регулятора, невиправдано занижена, чим користуються оператори, які контролюють більшу частину спектру у цих діапазонах.

Справа в тому, що оператори, які працюють в діапазонах 2300-2400 МГц і 2500-2690 МГц, зайняли спектр і при цьому не розвивають свій бізнес. Таким чином, підвищення рентної плати за користування РЧР буде сприяти тому, що ті оператори, які займають відповідні частоти, почнуть їх розвивати, або повернуть державі. У цьому випадку, вони можуть бути на конкурсній основі надані іншим операторам для впровадження нових технологій

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила відповідне внесення змін до Податкового кодексу.

Від підвищення плати за частоти найбільше постраждають компанії «ММДС Україна» та «Інтелектуальні комунікації» (Giraffe), які контролюють більшу частину спектру в діапазонах 2300-2400 МГц, 2500-2690 МГц.