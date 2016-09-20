Україна і Греція почали розробку проекту щодо запуску поромної переправи між країнами

Україна і Греція домовилися про початок розробки проекту щодо організації поромної переправи між країнами.

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Згідно з повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ), відповідна домовленість була досягнута під час першої технічної наради експертів щодо розвитку співробітництва між Україною та Грецькою Республікою в морській галузі, що пройшла 13-18 вересня в Греції, на якій Україну представляла делегація експертів Міністерства інфраструктури України.

"Зокрема, була досягнута домовленість про взаємну підтримку на рівні міжнародних морських організацій та європейських структур, обмін інформацією, надання допомоги грецькою стороною у реформуванні морського сектору України, зокрема, портової інфраструктури, відповідно до стандартів ЄС, а також початку спільної обробки техніко-економічних аспектів організації поромної переправи між Україною та Грецією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в АМПУ, за результатами даної зустрічі було підписано спільний протокол, в якому конкретизовані напрями двостороннього співробітництва в морській сфері, а також зафіксовано намір обох сторін створити постійно діючу комісію з морського співробітництва між Україною та Грецією. Наступну зустріч планується провести в 2017 році в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Україна і Грузія підписали угоду про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через морські порти обох країн, що сприятиме активізації та розвитку двосторонніх українсько-грузинських міждержавних зв'язків у транспортній галузі.