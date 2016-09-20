"Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди з Києва в західному напрямку

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" на 23 і 30 вересня призначила додаткові поїзди за маршрутом Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, а на 25 вересня - додатковий поїзд Київ - Хмельницький.

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Згідно з повідомленням компанії, додатковий поїзд № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці відправлятиметься зі столиці 23 і 30 вересня о 22:34, із прибуттям до Івано-Франківська наступного дня о 12:37 та до Чернівців о 15:24. У зворотному напрямку з Чернівців поїзд відправиться в неділю 25 вересня та 2 жовтня о 20:10 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський наступного дня о 12:52. Як відзначили представники компанії, цим поїздом можуть скористатися також жителі Козятина, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська та Коломиї.

Додатковий поїзд № 275/276 Київ - Хмельницький курсуватиме у неділю 25 вересня. Відправлення з Києва - о 6:10, прибуття до Хмельницького о 12:23, відправлення з Хмельницького до Києва - 14:30, із прибуттям до столиці о 20:40. Поїзд зупинятиметься в Козятині, Вінниці й на станції Деражня.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" продовжила курсування додаткових поїздів Київ – Бердянськ і Одеса – Харків.