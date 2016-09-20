Прийом документів для отримання дозволів на міжнародний транзит почнеться з 1 жовтня - Мінінфраструктури

Прийом документів для участі в розподілі дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на здійснення міжнародних вантажних перевезень серед українських перевізників на 2017 рік почнеться з 1 жовтня.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури, відповідне рішення закріплене наказом міністерства від 15 вересня 2016 року.

Як уточнили представники міністерства, для участі у конкурсі необхідно надати такі документи: заяву про участь у конкурсі для отримання дозволу (ів) ЄКМТ; анкета на участь у конкурсі для отримання дозволу (ів) ЄКМТ, у якій вказуються: марка, категорія екологічності, рік виробництва, реєстраційний номер, ідентифікаційний номер виробника (номер шасі (кузова, рами) автомобільного транспортного засобу, наявність сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу вимогам безпеки руху та екологічної безпеки країн, по території яких буде здійснюватися перевезення, із зазначенням їх номера, дати видачі, терміну дії та найменування установи, яка їх видала; копії свідоцтв про реєстрацію автомобільного транспортного засобу; копії договорів лізингу з суб'єктами фінансових послуг, які включені в реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (якщо автотранспортний засіб використовується на умовах фінансового лізингу).

Прийом документів буде здійснюватися Мінінфраструктури в період з 1 жовтня по 1 листопада 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що Міністерство інфраструктури буде видавати дозволи Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на виконання міжнародних автоперевезень з урахуванням частоти перетину кордону перевізниками.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення – це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України для в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його подала.

Дозвіл ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту) - багатостороннє дозвіл на міжнародні перевезення вантажів автомобілями транспортних підприємств, організованих у країні-учасниці ЄКМТ, на основі системи квот.