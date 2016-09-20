У Львові з'являться нові трамваї "Електрон"

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

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"Ми в цьому році забираємо на "Електроні" сім нових трамваїв. Ми ці сім нових трамаваї повинні забрати у листопаді. Забираємо, відчуваємо, створюємо нові робочі місця", - сказав Садовий.

Як повідомляв УНІАН, новий трамвай польського виробництва PESA пройшов необхідну сертифікацію в Україні і ходові випробування і вже курсує на маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю.