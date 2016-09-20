Кабмін має намір до кінця року затвердити стратегію розвитку доріг в Україні

Кабінет міністрів України має намір до кінця року затвердити стратегію розвитку українських доріг, а також продумати механізми залучення 35-40 мільярдів гривень на будівництво доріг у наступному році.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав у ході інспекційної поїздки по центральних областях України.

"Нам потрібно консолідувати цей ресурс, і нам потрібно перестати будувати дороги в нікуди, - цитує прес-служба Гройсмана. - Ми будемо від початку до кінця будувати дороги, якими люди будуть нормально пересуватися. І такий підхід вже розпочато".

Він зазначив, що поточного року уряд виділив 19 мільярда гривень на ремонтні роботи, з яких 8,7 мільярда гривень вже освоєно, ремонт доріг завершено на 99% ямкових ділянок.

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Прем'єр нагадав, що 2017 року в Україні почне роботу Дорожній фонд, в який з бюджету надійдуть 14 мільярдів гривень акцизного податку.

"Фактично, ця система буде працювати. Ми її повинні запустити з 1 січня 2017 року. Це підвищення відповідальності, прозорості та якісного управління дорогами, - сказав Гройсман. - І ми більше не будемо платити за низьку якість ремонтних робіт - УНІАН), за те, щоб приписували обсяги і все інше. Будемо вести аналіз хімічного складу полотна, щоб зрозуміти, що кладуть в українські дороги. Ми платимо повноцінну ціну - хочемо отримати нормальну якість".

Як повідомляв УНІАН, Гройсман сьогодні, 20 вересня, проінспектував хід ведення ремонтних робіт на дорогах Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей.