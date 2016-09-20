Гройсман закликав дорожні служби підготуватися до масштабного будівництва доріг

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зажадав завершити до початку квітня наступного року всі підготовчі роботи з тим, щоб "з першим теплом" почати повномасштабне будівництво доріг.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це Гройсман сказав у ході інспекційної поїздки по центральних областях України.

"Треба, щоб всі області та дорожні організації, які будуть замовниками ремонту доріг, до квітня місяця провели всі необхідні процедури - тендери, проекти зробили для того, щоб вийти і почати роботу, як тільки сонце припече. Не в червні, не в липні, не в серпні, а на початку сезону - для того, щоб виконати більший обсяг робіт і зробити його максимально якісно. Це буде наша вимога і моя вимога як прем'єр-міністра", - цитує прес-служба Гройсмана.

Голова уряду також підкреслив необхідність системного підходу до будівництва і реконструкції доріг.

"Ми сьогодні ставимо завдання перед областями, "Укравтодором", щоб план будівництва, реконструкції доріг був більш системним з точки зору, в тому числі і використання наших логістичних, транспортних можливостей. Такі плани сьогодні формуються на наступний рік, і вони будуть реалізовані", - сказав глава уряду.

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При цьому він підкреслив, що фінансова сторона питання багато в чому була дозволена завдяки децентралізації.

"У кожному місті сьогодні є можливості будівництва доріг, в кожній області є відповідні ресурси, в районах є такі ресурси. Ми передали достатньо механізмів, щоб заробляти гроші і спрямовувати їх на потреби людей", - сказав Гройсман.

Раніше прем'єр заявив, що до кінця року уряд затвердить стратегію розвитку українських доріг, а також пропрацює механізми залучення 35-40 мільярдів гривень на дорожні роботи 2017 року.