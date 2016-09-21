У Києві сьогодні буде обмежено рух транспорту на бульварі Лесі Українки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«З 15:00 до 20:00 21 вересня в рамках робіт з поточного (середнього) ремонту вулично-дорожньої мережі заплановано фрезерування старого асфальтобетонного покриття з’їзду з бульвару Лесі Українки на бульвар Дружби народів. У зазначений час буде частково обмежено рух автотранспорту в місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.

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