У Києві сьогодні буде обмежено рух транспорту на бульварі Лесі Українки
10:22, 21 вересня 2016Транспорт/Звя'зок
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У Києві сьогодні буде частково обмежено рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки у зв’язку з ремонтом дороги.
Ремонт асфальтного покриття триватиме з 15:00 до 20:00 21 вересня / rohatyn.com.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«З 15:00 до 20:00 21 вересня в рамках робіт з поточного (середнього) ремонту вулично-дорожньої мережі заплановано фрезерування старого асфальтобетонного покриття з’їзду з бульвару Лесі Українки на бульвар Дружби народів. У зазначений час буде частково обмежено рух автотранспорту в місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.
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