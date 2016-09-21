Мінінфраструктури закупить 70 мобільних вагових комплексів для перевірки фур - Гройсман

Міністерство інфраструктури України до кінця поточного року планує закупити близько 70 мобільних вагових комплексів для перевірки вагового режиму вантажних перевізників.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час інспекційної поїздки по центральних областях країни.

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"Пріоритет Міністерства інфраструктури цього року закупити 70 таких вагових комплексів. Проходять певні процедури закупівель. Це дасть можливість з наступного року повсюдно зробити такий моніторинг, - цитує прес-служба Гройсмана. - Я думаю, що коли водії, їх компанії почнуть платити шалені штрафи, вони зупиняться (перестануть порушувати ваговій режим, руйнує дорожнє полотно - УНІАН)".

Раніше прем'єр Гройсман зажадав завершити до початку квітня наступного року всі підготовчі роботи з тим, щоб "з першим теплом" почати повномасштабне будівництво доріг.