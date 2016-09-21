Мінінфраструктури закупить 70 мобільних вагових комплексів для перевірки фур - Гройсман
Прем'єр вважає, що коли водії та компанії почнуть сплачувати шалені штрафи, вони перестануть порушувати ваговий режим, який руйнує дорожнє полотно.
Міністерство інфраструктури України до кінця поточного року планує закупити близько 70 мобільних вагових комплексів для перевірки вагового режиму вантажних перевізників.
Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час інспекційної поїздки по центральних областях країни.
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"Пріоритет Міністерства інфраструктури цього року закупити 70 таких вагових комплексів. Проходять певні процедури закупівель. Це дасть можливість з наступного року повсюдно зробити такий моніторинг, - цитує прес-служба Гройсмана. - Я думаю, що коли водії, їх компанії почнуть платити шалені штрафи, вони зупиняться (перестануть порушувати ваговій режим, руйнує дорожнє полотно - УНІАН)".
Раніше прем'єр Гройсман зажадав завершити до початку квітня наступного року всі підготовчі роботи з тим, щоб "з першим теплом" почати повномасштабне будівництво доріг.