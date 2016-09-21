У Києві на проспекті Академіка Глушкова закриють два тролейбусні маршрути

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Натомість, як підкреслили в КМДА, організовується тролейбусний маршрут № 43 к та рух автобусів №№ 11ТР, 43ТР.

«Для уникнення незручностей на час ремонтних робіт на проспекті Академіка Глушкова для користувачів громадського транспорту столиці відповідальними службами КП «Київпастранс» розроблено додаткові автобусні маршрути, що курсуватимуть за найбільш зручними трасами для наших пасажирів», – сказав генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.

Так, з 22 вересня рух вказаних тимчасових маршрутів організовується наступним чином:

- тролейбуси маршруту № 43к «Дарницька площа – вул. Смолича» курсуватимуть за трасою: вул. Маршала Якубовського – вул. Василя Касіяна – просп. Академіка Глушкова – просп. Голосіївський – бульв. Дружби народів – вул. Велика Васильківська – вул. Антоновича – бульв. Дружби народів – міст ім. Патона – просп. Возз’єднання;

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- автобуси маршруту № 11ТР «Державний музей національної архітектури та побуту України – ст. м. «Виставковий центр» курсуватимуть за трасою: вул. Академіка Заболотного – просп. Академіка Глушкова;

- автобуси маршруту № 43ТР «Кібернетичний центр – ст. м. «Виставковий центр» курсуватимуть проспектом Академіка Глушкова.

Пасажири автобусів маршрутів №№ 11ТР, 43ТР мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду у тролейбусі, підкреслили в КМДА, однак не уточнити дату відновлення руху тролейбусів №№ 11, 43 після капремонту дороги.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві також частково обмежено рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки у зв’язку з ремонтом дороги.