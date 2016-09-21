Знижені акцизи на імпорт вживаних авто: журналісти з'ясували, як придбати автомобіль в Європі та чи вигідно це (відео)

Вже майже 2 місяці працює довгоочікуваний закон про зниження акцизу на вживані авто.

Журналісти вирішили перевірити закон у дії, вирушивши спочатку до Польщі, а потім до Німеччини по омріяний автомобіль.

Спочатку вони побували у Польщі. "Є одна проблема: нам потрібне авто з двигуном, який відповідає стандарту "Євро-5", тобто не давніше 2010 року, а тут 5-річок не знайти", - наголосив журналіст.

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Він все ж знайшов три потрібних авто у Польщі і порівняв ціни на них в Україні й тут: "Для порівняння, у нашій країна такий само Seat коштуватиме до 8 тис. євро, тож після доставки та розмитнення ви заощадите лише кілька сотень зелених. Наступний претендент родом з Кореї, у Польщі за нього правлять майже 13 тисяч євро, після розмитнення в Україні він додасть у ціні ще 40 сотень. Виходить навіть дорожче за ринкову вартість". Тож у Польщі, судячи з усього, українцям нічого ловити.

Потім журналісти вирушили до Німеччини: там ціни нижчі, а вибір більший, 5-річних авто вдосталь. Там після розмитнення авто коштуватиме 7,5 тис. євро, а в Україні за нього доведеться заплатити 8 тис. євро - теж не варіант.

"Mini Cooper, наприклад, коштує 8 тис. 690 євро, на українських номерах кататиметься вже за 14 тис. євро - вигода майже 6 тис. Це непоганий варіант для перекупника", - наголосив журналіст й додав, що це не для пересічного українця.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт автомобілів, які були в ужитку. Зокрема, акциз на машини з обсягом бензинового двигуна до 1 л тепер становитиме 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше від нинішньої ставки в 1,094 євро.