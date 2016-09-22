Boeing та Airbus отримали ліцензії США на продаж Ірану літаків

Про це пише Радіо Свобода.

Речник компанії Boeing повідомив, що наразі переговори про терміни постачання Тегерану 109 літаків ще тривають.

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Раніше у середу Державне казначейство США також надало ліцензію на продаж Ірану літаків компанії Airbus. Речник Airbus Джастін Дюбон повідомив агенції AP, що йдеться про перших 17 літаків A320 і A330.

Цього року державна авіакомпанія Ірану підписала угоди на купівлю 118 літаків компанії Airbus та 109 Boeing.

Укладення домовленостей стало можливим після досягнення угоди між Тегераном та шістьма країнами-лідера про скорочення ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій.