Boeing та Airbus отримали ліцензії США на продаж Ірану літаків
Державне казначейство США 21 вересня дало ліцензію компанії Boeing на продаж Ірану літаків.
Про це пише Радіо Свобода.
Речник компанії Boeing повідомив, що наразі переговори про терміни постачання Тегерану 109 літаків ще тривають.
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Раніше у середу Державне казначейство США також надало ліцензію на продаж Ірану літаків компанії Airbus. Речник Airbus Джастін Дюбон повідомив агенції AP, що йдеться про перших 17 літаків A320 і A330.
Цього року державна авіакомпанія Ірану підписала угоди на купівлю 118 літаків компанії Airbus та 109 Boeing.
Укладення домовленостей стало можливим після досягнення угоди між Тегераном та шістьма країнами-лідера про скорочення ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій.