Виробництво вантажівок в Україні скоротилося в 3 рази

Виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-серпні 2015 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротилася в 3 рази - до 235 штук.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат) у звіті по промисловому виробництву в Україні.

Згідно з повідомленням, у серпні на українських підприємствах було випущено 42 вантажних автомобілів, що на 62,8% менше показника серпня 2015 року і на 2,3% показника липня поточного року.

При цьому, інформацію про виробництво легкових автомобілів і автобусів Держстат не опублікував.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром" виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-липні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 39% - до 2,458 тисячі одиниць.

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період впала на 34,7% - до 1,903 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 38,5% - до 483 штук, автобусів – на 77,9%, до 72 штук.