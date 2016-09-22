Експеримент з розподілу понадпланових доходів: митниці направили на дороги 850 мільйонів

Українські митниці - учасниці експерименту з розподілу понадпланових доходів у січні-серпні спрямували на будівництво доріг у своїх областях 850 млн грн.

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Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби з посиланням на слова голови ДФС Романа Насірова.

«Митниці Волинської, Одеської, Чернівецької, Львівської областей і міста Києва, які беруть участь у «дорожньому експерименті», за вісім місяців 2016 спрямували на реконструкцію та ремонт доріг 854 млн грн», - цитуються в повідомленні слова Насірова.

На думку чиновника, результати експерименту свідчать, що подібна ініціатива є ефективною і має добрі перспективи.

«Найбільшу ефективність цього року продемонстрували Київська міська, Львівська і Чернівецька митниці - за січень-серпень на ремонт доріг було спрямовано відповідно 313 млн грн, 283 млн грн і 158 млн грн», - зазначив голова ДФС.

За його словами, загалом з початку експерименту, з вересня 2015 року до спеціальних фондів на поточний ремонт автомобільних доріг перераховано понад 1,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, з вересня 2015 року в Україні реалізується безпрецедентний експеримент, спрямований на розвиток інфраструктури Одеської, Волинської, Львівської і Чернівецької областей, - 50% від суми перевиконання планових щомісячних митних платежів спрямовуються до спеціальних фондів відповідних регіональних бюджетів. Пілотний проект почався з Одеської, Волинської, Львівської і Чернівецької областей, а в січні цього року до нього приєднався Київ.