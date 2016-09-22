Кабмін дозволив використовувати російські вагони для перевезення вугілля

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку товарів російського походження, заборонених до ввезення на територію України, і, таким чином, дозволив використовувати російські вагони для перевезення енергетичного вугілля і формування запасів палива напередодні опалювального сезону 2016-2017 років. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

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Представляючи проект рішення, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Галина Карп відзначила, що внесення змін дозволить забезпечити залізничників потрібною кількістю одиниць рухомого складу. «Рішення дасть можливість нагромадити запаси вугілля в обсягах, що відповідають графіку, і пройти осінньо-зимовий період», - сказала заступник міністра.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначав, що в Україні існують проблеми з доставкою вугілля на склади теплоелектростанцій у зв'язку з браком вагонів - близько 1,3 тис. штук.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

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У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол.

Наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів із підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується нагромадити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 млн тонн вугілля (1,4 млн тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 млн тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року. Станом на 21 вересня, за даними компанії «Укренерго», було нагромаджено 1,1 млн тонн вугілля, зокрема антрацитового – 501 тис. тонн і 658 тис. тонн вугілля марок «Г» і «Д».

Також у середині вересня компанія ДТЕК повідомила, що підписала контракт на постачання вугілля газової групи з Польщі, яке має прибути до України залізничним шляхом.