У ДФС розповіли, скільки вживаних іномарок ввезли до України за зниженими акцизами

З початку дії закону про зниження ставок акцизу на імпорт вживаних іномарок, який набрав чинності 1 серпня, на територію України було ввезено понад 6 тис. автомобілів.

Читайте такожВ Україні на 78% впали продажі вживаних легкових авто

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на голову ДФС служби Романа Насірова. За його словами, обсяг коштів, сплачених за розмитнення ввезених авто за пільговими акцизами, становив майже 270 млн грн.

"З моменту набуття чинності закону України №1389 про тимчасове зниження ставки акцизу на вживані автомобілі процедуру розмитнення за новими правилами вже пройшли 6008 вживаних автомобілів. Загальна сума коштів, сплачених за розмитнення цих транспортних засобів - майже 270 млн гривень", - цитує прес-служба Насірова.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

Зокрема, акциз на машини з об'ємом бензинового двигуна до 1 л тепер становить 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше чинної ставки в 1,094 євро.

Для інших обсягів двигуна сітка акцизу тепер виглядає наступним чином.

Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро, раніше - 1,643 євро; з двигуном 2,2-3 л - 0,276 євро, раніше - 2,213 євро; з двигуном більше 3 л - 2,209 євро, раніше - 3,329 євро. Для дизельних автомобілів: з двигуном до 1,5 л - 0,103 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро, раніше - 1,923 євро; з двигуном понад 2,5 л - 2,209 євро, раніше - 2,779 євро.