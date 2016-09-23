"Укрзалізниця" не буде найближчим часом підвищувати тарифи на вантажоперевезення

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" найближчим часом не буде підвищувати тарифи на вантажоперевезення.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, відповідаючи на питання депутата про публікації в інтерв'ю одному зі ЗМІ, в якому керівник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун нібито повідомив про можливе підвищення тарифів на вантажоперевезення найближчим часом.

"Єдине завдання, яке стоїть перед паном Бальчуном як керівником "Укрзалізниці", це боротьба з корупцією та ефективність роботи самої "Укрзалізниці". Про підвищення тарифів мова точно не йде, я думаю, що це були труднощі перекладу", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 квітня поточного року "Укрзалізниця" підвищила тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15%. При цьому "Укрзалізниця" планувала в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15% і з 1 липня – ще на 15%.

У відповідь на цю ініціативу найбільші промислові підприємства металургійної, цементної і хімічної промисловості в листі звернулися до українського уряду з проханням не допустити додаткового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом і підтримали ініціативу про введення мораторію на підвищення залізничних тарифів на 2016 рік.

Раніше "Укрзалізниця" неодноразово підвищувала вантажні залізничні тарифи. Так, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. Наприкінці липня 2014 року "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на 12,5%.