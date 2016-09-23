Іллічівський порт офіційно перейменовано в порт "Чорноморськ"

Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт" перейменовано в державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Як повідомили УНІАН у прес-службі порту, перейменування закріплено наказом Міністерства інфраструктури України №319 від 16 вересня 2016 року.

"Підготовчий період, що передував цьому рішенню, тривав кілька місяців", - відзначили в прес-службі.

Згідно з наказом, тепер ДП "МТП "Чорноморськ" має затвердити Статут підприємства. Директору ДП "МТП "Чорноморськ" Сергію Крижановському слід зареєструвати Статут в установленому порядку в органах реєстрації. Після цього в 10-денний термін передати завірені відповідним чином копії Статуту в Юридичний департамент, Департамент управління об'єктами держвласності в Управління кадрової служби Мінінфраструктури України.

Контроль за виконанням цього наказу покладено на заступника міністра інфраструктури Надію Казначеєву.

Зазначається, що перейменування проведено на підставі статей Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанови Верховної Ради України від 4 лютого 2016 року №984 "Про перейменування окремих населених пунктів і районів".

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Як повідомляв УНІАН, місто Іллічівськ Одеської області, де розташований Іллічівський морський торговельний порт, у лютому 2016 року було перейменовано на Чорноморськ у зв'язку з законом про декомунізацію.

Держпідприємство "Іллічівський морський торговельний порт" – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тисяч тонн.