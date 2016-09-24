Пункт пропуску "Чонгар" призупиняє роботу через річницю блокади Криму

"Сьогодні українські та кримськотатарські активісти відзначають річницю громадянської блокади Криму. При цьому, під час здійснення цієї акції буде здійснена хода до адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострова. У зв’язку із цим протягом години у період з 13.30 по 14.30 рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чонгар» буде тимчасово призупинено", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Як зазначається, дані заходи проводяться з метою забезпечення безпеки громадян та унеможливлення будь-яких провокацій на адміністративній межі з окупованою територією АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом проходить акція кримських татар, присвячена першій річниці цивільної блокади півострова.