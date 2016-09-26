На Вінниччині виконали дорожніх робіт на 172 мільйони гривень

На Вінниччині за 9 місяців цього року виконано дорожніх робіт на загальну суму майже 172 мільйони гривень.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА з посилання на заступника голови облдержадміністрації Василя Броварника.

Загалом, за словами посадовця, цього року значно збільшилось фінансування облавтодору.

«Укравтодором доведений план фінансування дорожнього господарства в сумі 440 млн 126 тис. грн. З яких 439 млн 126 тис. – кошти з державного бюджету і 1 млн грн – з місцевого. Також із державного бюджету на експлуатаційне утримання доріг виділено 194 млн 443 тис. грн, а на поточний середній ремонт – 244 млн 682 тис. грн», - сказав чиновник.

За словами Броварника, за 9 місяців на експлуатаційне утримання витратили – 140 млн 68 тис. грн та на поточний ремонт – 30 млн 789 тис. грн.

Він також зазначає, що наразі на дорогах загального користування майже повністю ліквідовано ямковість. А це 511 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття (вдвічі більше минулорічного показника).

«За рахунок збільшення фінансування на експлуатаційне утримання ми змогли ремонтувати дороги методом так званих карт, і наразі активно продовжуємо працювати в максимальному режимі,аби відремонтувати якнайбільше ділянок таким методом», - наголосив заступник голови облдержадміністрації.

Голова Вінницької ОДА Валерій Коровій, коментуючи ситуацію із ремонтом автошляхів області, наголосив, що комунальні дороги – зона відповідальності органів місцевого самоврядування базового рівня.

«Тож відповідно до доручення прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана, ми на сьогоднішній день вже повинні визначити наші потреби на наступний 2017 рік: має бути готова проектно-кошторисна документація, проведені тендери, щоб із настанням тепла одразу можна було б приступити до роботи. За якістю виконаних робіт будуть судити про спроможність органів влади на місцях виконувати свої зобов’язання», - наголосив очільник області.