АМКУ в жовтні прийме рішення по ситуації з цінами на автозаправних станціях

Антимонопольний комітет України (АМКУ) планує в середині жовтня прийняти рішення у справі про можливу змову при зміні цін на паливо великими мережами автозаправних станцій.

Про це в коментарі УНІАН повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.

За її словами, Антимонопольний комітет розслідує можливість змови мереж АЗС "Золотий екватор", "Вог рітейл", "Окко нафтопродукти", "Альянс Холдинг", "Сокар Петролеум", "Паралель – М ЛТД", "АМІК Україна" при зміні цін на паливо з січня 2013 року по січень 2016 року.

"Сподіваюся, що в жовтні винесемо (рішення – УНІАН). Орієнтуємося поки на 18 жовтня (дата слухань з цього питання – УНІАН)", - зазначила вона.

При цьому в ході інтернет-конференції сьогодні, 26 вересня, Панаіотіді повідомила, що АМКУ зробив попередні висновки про те, що в аналізований період зазначені мережі АЗС необ'єктивно одночасно змінювали ціни на бензин.

"Попередні висновки АМКУ: з січня 2013 року по січень 2016 року включно відповідачі (зазначені мережі АЗС – УНІАН) одночасно або майже одночасно змінювали роздрібні ціни реалізації бензину марки А-95 шляхом зазначення цін на однаковому рівні на інформаційних табло АЗС. Проведений комітетом аналіз ситуації на ринку показав відсутність об'єктивних причин для таких дій", - зазначила Панаіотіді.

При цьому, за її словами, від 20% до 80% загального обсягу нафтопродуктів реалізовувалося мережами за цінами нижче вказаних на інформаційних табло, відповідно з існуючими програмами лояльності, акціями в цих компаніях. У свою чергу, цей факт не дозволяє споживачам попередньо дізнатися та прогнозувати кінцеву роздрібну ціну на паливо.

"Такі дії призводять до усунення цінової конкуренції між ними (мережами АЗС – УНІАН), спонукає інших учасників ринку до встановлення своїх роздрібних цін на необґрунтованому рівні і, як наслідок, до зниження ступеня конкуренції на ринку в цілому. Такі дії містять ознаки порушення... у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів", - повідомила Панаиотиди.

Під час засідань АМКУ разом з представниками зазначених мереж АЗС у серпні останні відзначили існування низки факторів, які заважають розвитку конкуренції на ринку нафтопродуктів України.

Учасники ринку виступили з ініціативою розробити до середини жовтня правила етики ведення бізнесу в сфері роздрібної реалізації пального. АМКУ в цей термін підготує пропозиції до органів влади для усунення факторів, які заважають конкуренції продавців палива.

"У разі прийняття рішення АМКУ про визнання в діях (зазначених мереж АЗС – УНІАН) ... порушень законодавства про захист економічної конкуренції, на відповідачів накладаються штрафні санкції в розмірі до 10% доходу та обов'язки щодо припинення порушень та встановлення роздрібних цін на світлі нафтопродукти на економічно обґрунтованому рівні", - зазначила Панаиотиди.

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Як повідомляв УНІАН, неконтрольоване зростання цін на паливо в Україні мав місце в кінці 2015 - початку 2016 року. Розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів ініціював колишній в той час прем'єр-міністром Арсеній Яценюк, також він закликав АМКУ і Міненерговугілля розібратися в ситуації. Колишній в той час міністр енергетики Володимир Демчишин провів ряд зустрічей з нафтотрейдерами, після чого ціни на паливо в Україні почали знижуватися.

20 травня 2016 року, після звернення народних депутатів, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір провести нараду з питань ціноутворення на ринку автомобільного палива за участю Антимонопольного комітету. За його словами, синхронні дії трейдерів можуть носити ознаки змови з регулювання цін, а саме зростання цін на багатьох АЗС відбувається синхронно.

23 травня Антимонопольний комітет України завершив розслідування щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій при встановленні роздрібних цін на пальне, за результатами якого виявив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На початку червня Гройсман заявив, що реагування Антимонопольного комітету на цінову ситуацію на роздрібному ринку нафтопродуктів (цін на АЗС) буде мати результат тільки через 4-6 місяців.

Державний уповноважений АМКУ Валерій Полюхович в середині червня обіцяв, що його відомство найближчим часом винесе рішення про можливість змови мереж АЗС при зміні цін на паливо.