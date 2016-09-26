Посол Польщі висловився за збільшення пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Наш вибір".

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"Ситуація на кордоні так само залежить від української сторони, адже це наш спільний кордон. Я погоджуюся, що явище черг, що триває понад 10 годин, є скандальним, і ми маємо об’єднати зусилля, щоб його ліквідувати. Напевно, належить збільшити кількість пунктів перетину кордону, поліпшити стан інфраструктури. Наскільки я знаю, тривають переговори, аби кредит, який польський уряд надав українському, був використаний, крім іншого, на це. Ситуація з візами, я сподіваюся, поліпшиться вже найближчим часом, коли Єврокомісія надасть українцям безвізовий режим", - сказав польський дипломат.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністри України та Польщі Володимир Гройсман і Беата Шидло домовилися про покращення умов перетину українсько-польського кордону.