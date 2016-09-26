Імпорт легкових авто в Україну зріс на 24%

Імпорт автомобільного транспорту в Україну в січні-липні 2016 року зріс на 24% - до 40,995 тисячі одиниць, йдеться на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за сім місяців в країну легкових автомобілів склала 730,4 мільйона доларів, що на 68% більше, ніж минулого року.

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Разом з тим експорт автотранспорту з України за звітний період зменшився майже в два рази та становив лише 99 одиниць на загальну суму 2,2 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, імпорт легкових автомобілів в Україну у І півріччі зріс на 34%, до 35,5 тисячі авто.

За даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну 2015 року скоротився на 41% - до 492 86 одиниць, загальною вартістю понад 1 мільярд доларів. При цьому з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що у 3,1 рази менше, ніж 2014 року. У грошовому вираженні автомобільний експорт було оцінено у 54,4 мільйона доларів.