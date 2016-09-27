Всі iPhone 7, які знаходяться в продажу, завезено в Україну нелегально - голова ДФС

В Україні немає жодного офіційного завезеного телефону iPhone 7, продажі якого американська компанія Apple офіційно почала 26 вересня в країнах "першої хвилі", до яких Україна не потрапила.

Про це заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на засіданні уряду у вівторок.

Читайте такожСтало відомо про що промовчала Apple на презентації iPhone 7 і Apple Watch 2

"В останні два тижні мобільні групи ефективно працюють з імпорту таких товарів, як iPhone 7. Ця історія триває рік від року, коли випускаються нові телефони і завозяться здебільшого нелегально. Хочу сказати для всіх - всі iPhone 7, які завезені в Україну, завезені нелегально. Вони не сертифіковані, і жоден телефон не розмитнено офіційно", - сказав він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман поцікавився наявністю iPhone 7 у членів Кабінету міністрів.

"У кого-небудь є iPhone 7?" - поцікавився прем'єр, у відповідь почувши лише напружені смішки міністрів.

Як повідомляв УНІАН, представники найбільших ІТ-компаній стурбовані критичними обсягами тіньового імпорту побутової техніки, електроніки і елементів харчування в Україну, що тягне за собою значні іміджеві та фінансові втрати для країни.

У середині травня цього року керівник аудіо-видеоотдела компанії "Samsung Україна" Андрій Скіра заявив, що близько половини онлайн-магазинів, що реалізують ІТ-товари, продають безліцензійну продукцію, яка була ввезена в Україну нелегально. При цьому він зазначив, що з кожним роком обсяги нелегального імпорту ІТ-продукції в Україну зростають, через що держбюджет недоотримує десятки мільйонів гривень.

10 травня Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) направила офіційний лист на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням удосконалити українське законодавство у сфері захисту вітчизняного ринку від нелегального імпорту ІТ-товарів, внаслідок якого державний бюджет щорічно недоотримує близько 3,6 млрд грн.