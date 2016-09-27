Добудова метро в Дніпрі дозволить втілити ще два паралельних проекти - Філатов

Ці масштабні проекти також буде втілювати «Лімак». Будівництво планують здійснити протягом найближчих чотирьох років. Про це міський голова Борис Філатов повідомив 27 вересня під час спільної прес-конференції зі своїм заступником Володимиром Міллером, присвяченій результатам візиту в столицю Туреччини Анкару.

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Керівник Дніпра підкреслив доцільність проведення реконструкції площі Героїв Майдану саме в період добудови підземки. «Це буде нова транспортна складова – як у розвинених містах світу. Центральна площа стане пішохідною. Можна буде спокійно гуляти і відпочивати. Весь транспорт піде під землю, і це важливо для людей. Зміни будуть пов'язані з виходами з метро», – сказав мер.

В основі проекту реконструкції лежать напрацювання, зроблені кілька років тому. Рух транспорту по проспекту Д. Яворницького, уздовж оновленої центральної площі, переведуть під землю. Очікується, що така дорога проляже приблизно на два квартали. Також облаштують публічний паркінг, потрапити на який можна буде підземними ескалаторами та ліфтами. Площа Героїв Майдану об'єднають з Європейським бульваром в єдиний архітектурний комплекс.

Міський голова підкреслив, що сподівається на підтримку депутатського корпусу, адже для втілення проекту необхідно орієнтовно 25-30 млн євро з бюджету міста. Турецька компанія «Лімак» вивчила технічні особливості будівництва і готова взятися за реалізацію задуму.

Ще один масштабний проект, який Борис Філатов обговорив під час свого закордонного візиту в Туреччину, – створення пересадочного транспортного хаба. Очікується, що він з'явиться в Соборному районі Дніпра і зв'яже платформу приміської електрички (станція «Проспектная») з майбутньою станцією метро «Музейна», які розташовані через дорогу один від одного.

Глава Дніпра впевнений: такий проект зможе якісно змінити схему пересування по місту і полегшити життя мешканцям внутрішніх житлових масивів. «Люди будуть виходити і цивілізовано, з комфортом, користуючись ескалаторами або іншими механізмами, переміщатися на станцію електрички. Там планується запустити легкий рейковий транспорт. Іншими словами, можна буде сісти на житловому масиві Покровський й зі значною економією часу дістатися до житлових масивів Перемога або Тополь. А далі – Мирний. Тобто місто можна буде об'їхати по кільцю», – пояснив Борис Філатов.

Для фінансування цього проекту, вартість якого фірма «Лімак» прорахує найближчим часом, у мерії планують використовувати залишок кредитних коштів, наданих Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Загальна сума кредиту – 304 млн євро, в той час як вартість контракту з фірмою «Лімак» на добудову підземки – 224 млн євро. За словами заступника мера Володимира Міллера, з цього питання поки тривають переговори. Розглядають також можливість придбання нового рухомого складу для метро і легкого рейкового транспорту.