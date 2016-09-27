"Укрзалізниця" скасовує три види броні квитків – обіцяє більше вільних місць

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічна акціонерна компанія з 30 жовтня збільшить кількість доступних у продажу залізничних квитків майже на 3,9 тис. на добу за рахунок скасування трьох видів броні і зміни розподілу місць за видами продажів, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

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"Відповідний наказ "Укрзалізниці" підписаний 26 вересня, він почне діяти з 30 жовтня цього року. Таким чином, всього у вільному продажу щодоби буде знаходитися понад 97 тис. квитків. Зміну системи бронювання місць в поїздах ініціював голова правління «Укрзалізниці» Войцех Бальчун. Це один з кроків до покращення сервісу для пасажирів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, компанія відмінила такі види броні: для реалізації місць начальником вокзалу станцій, вокзалів регіональних філій залізниць; для реалізації місць начальником відокремленого підрозділу «Український центр обслуговування пасажирів» регіональної філії Південно-Західна залізниця; для реалізації місць начальником регіональної філії.

Скасовані також такі види продажу: для організованого виїзду груп у зворотному напрямку у додаткових поїздах і вагонах і для зворотного виїзду з держав Європи.

При цьому залишилася для бронювання визначена кількість місць для службових відряджень працівників залізничного транспорту.

Також для державних установ і організацій встановлено бронювання місць тільки в одному поїзді за наявності інших поїздів одного маршруту.

Крім того, "Укрзалізниця" встановила більш жорсткі умови викупу місць для організованих груп пасажирів – не пізніше трьох діб.

У повідомленні наголошується, що завдяки таким змінам компанія збільшила кількість місць для виїзду соціально вразливих верств населення: у кожному поїзді для них передбачено для оформлення до 10 місць замість 4, як було раніше. У перелік таких осіб належать інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, у тому числі АТО, а також інваліди 1 і 2 груп та діти-інваліди.

Як повідомляв УНІАН, керівництво акціонерної компанії "Укрзалізниця" планує до кінця поточного року розробити детальний план розвитку компанії на 5 років.

У планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного стану вагонів та забезпечення належного температурного режиму.

Крім того, для уникнення корупційних ризиків керівництво «Укрзалізниці» хоче вдосконалити сервіс продажу квитків, зокрема, шляхом впровадження його мобільної версії, терміналів самообслуговування і створення єдиного транспортного порталу - онлайн-вікна.