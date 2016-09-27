ДФС готує списки авто, завезених з порушенням митного режиму, для оголошення в розшук - джерело

Державна фіскальна служба готує списки автомобілів, ввезених з 1 січня 2007 року до України з порушенням митного режиму, для подальшого оголошення їх у розшук.

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Про це написав директор інвестиційно-консалтингової компанії «Амонд Інвест» Сергій Креймер з посиланням на джерела в ДФС.

За його словами, всі автомобілі, які порушили митний режим більш ніж на 48 годин, будуть оголошені в розшук.

Крім того, ДФС планує з 1 листопада запустити систему, яка буде оголошувати такі автомобілі в розшук автоматично.

«З 01.11.2016 планують запустити систему автоматичного аналізу режимів, і подача в розшук буде проводитися автоматично», - написав він.

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При цьому відповідальність чекає і юридичних осіб, які займаються ввезенням автомобілів з подальшим порушенням митного режиму - податкові запити будуть направлені в країну реєстрації транспортного засобу для проведення додаткових перевірок.

Крім того, особам, які порушили митний режим, буде виписаний штраф за статтею 485 Митного кодексу України (у розмірі 300% від вартості розмитнення автомобіля), у разі несплати якого протягом 5 днів податкові органи подадуть клопотання про арешт майна відповідальних осіб.

У той же час, відповідальність чекає і іноземців, що займаються подібною діяльністю, а податкові органи планують спільні з поліцією рейди для виявлення порушників режиму транспортних засобів.

«З жовтня проводитимуться спільні рейди з поліцією, а також тестування системи автоматичного виявлення автомобілів з іноземною реєстрацією на пунктах "потік". З іноземцями, які ввезли автомобіль на територію України, також будуть розбиратися шляхом стягнення штрафів в країні постійного резидентства», - зазначив Креймер.

УНІАН звернувся до ДФС з проханням підтвердити або спростувати зазначену інформацію, однак у Фіскальній службі поки не відповіли на запит.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

З початку дії закону на територію України за зниженими акцизів було ввезено понад 6 тис. автомобілів.

Зокрема, акциз на машини з об'ємом бензинового двигуна до 1 л тепер становить 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше за чинну раніше ставку в 1,094 євро.

Для інших обсягів двигуна сітка акцизу тепер виглядає таким чином.

Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро, раніше - 1,643 євро; з двигуном 2,2-3 л - 0,276 євро, раніше - 2,213 євро; з двигуном більше 3 л - 2,209 євро, раніше - 3,329 євро. Для дизельних автомобілів: з двигуном до 1,5 л - 0,103 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро, раніше - 1,923 євро; з двигуном понад 2,5 л - 2,209 євро, раніше - 2,779 євро.