За час існування безвізового режиму між Ізраїлем та Україною пасажиропотік зріс у 10 разів - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліним сьогодні у Києві.

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«За час існування безвізового режиму кількість українців, які відвідали Ізраїль та ізраїльтян, які відвідали Україну, збільшилась в 10 разів. Це сприяє кращому ставленню один до одного та збільшенню контактів між людьми», - додав президент.

Також Порошенко відзначив, що під час зустрічі з ізраїльським колегою була досягнута домовленість про проведення днів української культури в грудні в Ізраїлі.