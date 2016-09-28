У Києві вранці обмежать рух на одній з вулиць Печерська (карта)

08:53, 28 вересня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Частково обмежать рух транспорту від бульвару Дружби Народів до бульвару Лесі Українки в напрямку вулиці Кіквідзе.

На Печерську ремонтуватимуть дорогу / rohatyn.com.ua

Обмеження діятиме у середу з 8 до 13:00. Про це УНІАН повідомили у КМДА.

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Сьогодні у рамках поточного ремонту з’їзду з бульвару Дружби Народів до бульвару Лесі Українки в напрямку вул. Кіквідзе фрезеруватимуть дорожнє покриття.

На Печерську ремонтуватимуть дорогу / КМДА

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.

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