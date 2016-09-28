Ізраїльська компанія хоче будувати дороги в Україні - відкриє своє представництво

Ізраїльська дорожньо-будівельна компанія Shapir має намір відкрити представництво в Україні та брати участь в тендерах з ремонту і будівництва українських автошляхів.

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Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Цьому передували кілька місяців переговорів, ознайомлення їхніх фахівців з реаліями і потенціалом нашого ринку. На підході - ще кілька іноземних автодорожніх компаній. Ми ламаємо монополію ноу-неймів і традиційних учасників всіх тендерів. Наша умова - юридична реєстрація та сплата податків в Україні, нові робочі місця», - написав міністр.

Він зазначив, що тепер справа за парламентом - проголосувати за створення Дорожнього фонду.

Як повідомляв УНІАН, уряд розраховує в жовтні поточного року подати на розгляд парламенту проект закону про створення Дорожнього фонду. Фонд стане основним акумулятором коштів для проведення дорожніх робіт.

Раніше в уряді планували виділити на ремонт доріг у 2017 році близько 30-40 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. В поточному році на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 млрд грн.