"Укрзалізниця" не виключає скасування низки приміських поїздів через борги

14:26, 28 вересня 2016
Транспорт/Звя'зок
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У січні-серпні заборгованість місцевих органів влади перед "Укрзалізницею" за перевезення пільговиків у приміському сполученні становила 271,6 млн грн.

/ Фото УНИАН

 Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» не має наміру скасовувати приміські поїзди з 1 жовтня поточного року, проте не виключає можливості скасування деяких зупинок або скорочення кількості приміських поїздів, зокрема, в тих регіонах, керівництво яких не збирається погашати борги перед перевізником за перевезення пільгових категорій населення, повідомили в прес-службі компанії.

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"Таке рішення прийнято менеджментом компанії, враховуючи велике соціальне значення приміських перевезень і розраховуючи на конструктивну співпрацю з місцевими органами влади щодо виплати ними компенсацій за перевезення пільговиків у приміському сполученні... Проте, якщо ситуація з компенсаційними виплатами не покращиться, «Укрзалізниця» не виключає можливості скасування визначених зупинок або скорочення кількості приміських поїздів, особливо в тих регіонах, керівництво яких категорично відмовляється співпрацювати з перевізником", -повідомили в прес-службі.

В "Укрзалізниці" нагадали, що раніше перевізник повідомляв про можливе скасування приміських поїздів у зв'язку з невиконанням місцевими органами виконавчої влади вимог чинного законодавства України щодо компенсації залізничному транспорту коштів за перевезення пільговиків. 

За даними прес-служби, в січні-серпні 2016 року заборгованість місцевих органів влади перед "Укрзалізницею" за перевезення пільговиків у приміському сполученні становила 271,6 млн грн.

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У повідомленні наголошується, що деякі місцеві органи влади відреагували на заклик "Укрзалізниці" погасити борги за перевезення пільговиків і у вересні перерахували регіональним філіям компанії кошти.

Зокрема, найбільші обсяги компенсацій залізничники отримали від Дніпровської міської ради в розмірі 1,76 млн грн, від Тернопільської міської ради - 860 тис. грн і від Запорізької міської ради - 516,1 тис. грн.

Крім того, певні кошти також перерахували 8 міських і районних рад Хмельницької області, 4 - Миколаївської області, по 3 - Кіровоградської, Запорізької та Полтавської областей. 

"Лише по одній раді здійснили виплати в Луганській, Сумській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській областях. Решта, на жаль, не відгукнулися на прохання залізничників розрахуватися за пільгові перевезення", - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-листопаді 2015 року недоотримала 498,4 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

На залізничному транспорті в повному обсязі надається право пільгового проїзду 15 групам громадян, що становить близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Кошти за здійснення пільгових перевезень повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом прийнято рішення про надання пільг.

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