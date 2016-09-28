"Укрзалізниця" почала тестувати локомотив американської General Electric - Омелян
Голова Мінінфраструктури зазначив, що до кінця жовтня "Укрзалізниця" підготує п'ятирічний план модернізації рухомого складу.
Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" почала випробування вантажного дизельного локомотива мережі ТЕ33А виробництва американської багатогалузевої корпорації General Electric, які триватимуть чотири місяці.
"В тестовому режимі в Україні випробовується локомотив General Electric. Випробування триватимуть чотири місяці, в ході яких будуть протестовані всі його можливості... Ми віримо, що представлений General Electric локомотив матиме успіх. Я б хотів, щоб General Electric була не тільки стратегічним партнером Олімпійських ігор, але і стратегічним партнером України", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході презентації даного локомотива в столиці на Центральному залізничному вокзалі.
За словами міністра, "Укрзалізниці" необхідно акумулювати достатній обсяг фінансових ресурсів, щоб купувати не 1-2 локомотива на рік, а 30-50, щоб вийти на повноцінне функціонування залізниць.
Омелян також повідомив, що до кінця жовтня "Укрзалізниця" підготує п'ятирічний план модернізації рухомого складу.
"Сподіваюся, що після завершення п'ятирічного плану модернізації, після проведення тендеру з визначення стратегічного партнера ми отримаємо можливість працювати з цією корпорацією (General Electric - УНІАН)", - зазначив міністр.
Згідно довідкової інформації, поширеної в ході презентації, шестиосный, односекційна тепловоз ТЕ33А потужністю 3356 кВт здатний розвивати швидкість до 120 км/год. Локомотив обладнаний V-подібним 12-циліндровим чотиритактним двигуном. В його конструкції використовується тягова електрична передача змінного струму з асинхронними тяговими двигунами, використання яких дозволяє реалізовувати високу осьову потужність.
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Протягом вересня 2016 року локомотив вже здійснив чотири тестові поїздки на українських залізницях.
Як повідомляв УНІАН, у липні американська багатогалузева корпорація General Electric підписала меморандум про співпрацю з акціонерною компанією "Укрзалізниця". Дана угода передбачає розширення співпраці у сфері розвитку та модернізації парку дизельних локомотивів на базі передових технологій General Electric.
Крім того, 11 липня "Укрзалізниця" підписала з меморандумом з канадською компанією Bombardier, в рамках якого планується створення в Україні спільного підприємства з виробництва локомотивів та іншої техніки.
General Electric - американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі і атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.