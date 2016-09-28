"Укрзалізниця" почала тестувати локомотив американської General Electric - Омелян

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" почала випробування вантажного дизельного локомотива мережі ТЕ33А виробництва американської багатогалузевої корпорації General Electric, які триватимуть чотири місяці.

"В тестовому режимі в Україні випробовується локомотив General Electric. Випробування триватимуть чотири місяці, в ході яких будуть протестовані всі його можливості... Ми віримо, що представлений General Electric локомотив матиме успіх. Я б хотів, щоб General Electric була не тільки стратегічним партнером Олімпійських ігор, але і стратегічним партнером України", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході презентації даного локомотива в столиці на Центральному залізничному вокзалі.

За словами міністра, "Укрзалізниці" необхідно акумулювати достатній обсяг фінансових ресурсів, щоб купувати не 1-2 локомотива на рік, а 30-50, щоб вийти на повноцінне функціонування залізниць.

Омелян також повідомив, що до кінця жовтня "Укрзалізниця" підготує п'ятирічний план модернізації рухомого складу.

"Сподіваюся, що після завершення п'ятирічного плану модернізації, після проведення тендеру з визначення стратегічного партнера ми отримаємо можливість працювати з цією корпорацією (General Electric - УНІАН)", - зазначив міністр.

Згідно довідкової інформації, поширеної в ході презентації, шестиосный, односекційна тепловоз ТЕ33А потужністю 3356 кВт здатний розвивати швидкість до 120 км/год. Локомотив обладнаний V-подібним 12-циліндровим чотиритактним двигуном. В його конструкції використовується тягова електрична передача змінного струму з асинхронними тяговими двигунами, використання яких дозволяє реалізовувати високу осьову потужність.

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Протягом вересня 2016 року локомотив вже здійснив чотири тестові поїздки на українських залізницях.

Як повідомляв УНІАН, у липні американська багатогалузева корпорація General Electric підписала меморандум про співпрацю з акціонерною компанією "Укрзалізниця". Дана угода передбачає розширення співпраці у сфері розвитку та модернізації парку дизельних локомотивів на базі передових технологій General Electric.

Крім того, 11 липня "Укрзалізниця" підписала з меморандумом з канадською компанією Bombardier, в рамках якого планується створення в Україні спільного підприємства з виробництва локомотивів та іншої техніки.

General Electric - американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі і атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.