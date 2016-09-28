США дозволили "Авіалініям Антонова" вільно виконувати вантажні рейси

Департамент транспорту США (DOT) надав право авіакомпанії "Авіалінії Антонова", що належить українському держпідприємству "Антонов", вільно виконувати чартерні вантажні авіаперевезення з США і назад.

"Це дозвіл видано у зв'язку з українсько-американською угодою про відкрите небо, яке вступило в силу раніше цього року (підписана в липні 2015 року угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо" між Україною і США набула чинності 14 січня 2016 року - УНІАН)", - повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

У прес-службі зазначили, що відтепер "Авіаліній Антонова" більше не потрібно отримувати дозвіл Департаменту транспорту США на виконання вантажного чартерного рейсу, однак потрібно погоджувати такі польоти в Митній службі США.

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Як повідомляв УНІАН, угода про лібералізацію повітряних перевезень між Україною та США дозволяє отримати можливість авіакомпаніям обох сторін виконувати польоти з правом п'ятої свободи - правом приймати на іноземній території пасажирів, які прямують на територію будь-якої третьої країни, а також адресовані туди ж вантаж і пошту, а також право висаджувати пасажирів і вивантажувати вантаж і пошту, які направляються з будь-якої території, в країні-подписанте угоди.

Крім того, договір дозволяє встановлювати довільну частоту та ємність повітряних перевезень авіаперевізниками обох сторін і припускає самостійне наземне обслуговування в аеропортах.

"Авіалінії Антонова" спеціалізуються на перевезеннях дуже важких і негабаритних вантажів. У флоті авіакомпанії 7 літаків Ан-124 "Руслан", найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" і один широкофюзеляжний літак Ан-22 "Антей".

Ан-124-100 "Руслан" здатний перевозити вагу до 150 тонн, Ан-225 "Мрія" - вантажопідйомністю до 250 тонн, "Антей" - вантажопідйомністю до 60 тонн.