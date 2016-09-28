США дозволили "Авіалініям Антонова" вільно виконувати вантажні рейси
Відтепер "Авіалініям Антонова" більше не потрібно отримувати дозвіл Департаменту транспорту США на виконання вантажного чартерного рейсу.
Департамент транспорту США (DOT) надав право авіакомпанії "Авіалінії Антонова", що належить українському держпідприємству "Антонов", вільно виконувати чартерні вантажні авіаперевезення з США і назад.
"Це дозвіл видано у зв'язку з українсько-американською угодою про відкрите небо, яке вступило в силу раніше цього року (підписана в липні 2015 року угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо" між Україною і США набула чинності 14 січня 2016 року - УНІАН)", - повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.
У прес-службі зазначили, що відтепер "Авіаліній Антонова" більше не потрібно отримувати дозвіл Департаменту транспорту США на виконання вантажного чартерного рейсу, однак потрібно погоджувати такі польоти в Митній службі США.
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Як повідомляв УНІАН, угода про лібералізацію повітряних перевезень між Україною та США дозволяє отримати можливість авіакомпаніям обох сторін виконувати польоти з правом п'ятої свободи - правом приймати на іноземній території пасажирів, які прямують на територію будь-якої третьої країни, а також адресовані туди ж вантаж і пошту, а також право висаджувати пасажирів і вивантажувати вантаж і пошту, які направляються з будь-якої території, в країні-подписанте угоди.
Крім того, договір дозволяє встановлювати довільну частоту та ємність повітряних перевезень авіаперевізниками обох сторін і припускає самостійне наземне обслуговування в аеропортах.
"Авіалінії Антонова" спеціалізуються на перевезеннях дуже важких і негабаритних вантажів. У флоті авіакомпанії 7 літаків Ан-124 "Руслан", найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" і один широкофюзеляжний літак Ан-22 "Антей".
Ан-124-100 "Руслан" здатний перевозити вагу до 150 тонн, Ан-225 "Мрія" - вантажопідйомністю до 250 тонн, "Антей" - вантажопідйомністю до 60 тонн.