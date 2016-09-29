В Одесі проїзд у трамваях і тролейбусах з 1 жовтня подорожчає до 3 гривень

В Одесі з 1 жовтня підвищиться вартість проїзду в міському електротранспорті на 50% - до 3 грн/поїздка.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Одеської міської ради.

Відзначається, що підвищення є необхідним, зокрема й у зв'язку з підвищенням цін на електроенергію та пально-мастильні матеріали, а також зростанням ціна на запчастини.

«Встановити з 1 жовтня 2016 тариф на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус), які надаються комунальним підприємством «Одесміськелектротранс», у розмірі 3 грн за разове перевезення одного пасажира», - сказано в рішенні.

Встановлено також вартість постійних місячних проїзних квитків.

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Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання: трамвай або тролейбус – по 30 грн, трамвай-тролейбус – 45 грн. Для студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання: трамвай або тролейбус – 60 грн, трамвай-тролейбус – 90 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком): трамвай або тролейбус – 180 грн, трамвай-тролейбус – 240 грн.

Для населення: трамвай або тролейбус – 120 грн, трамвай-тролейбус – 180 грн.

Також функціонуватимуть інші види проїзних квитків: на 7 днів – трамвай або тролейбус – 32 грн, на обидва види транспорту – 42 грн; на 10 днів – 44 грн і відповідно – 60 грн. Крім того, на 15 днів: трамвай і тролейбус – по 60 грн, трамвай-тролейбус – 90 грн; на квартал – по 360 грн і відповідно 500 грн.

Також з жовтня тариф на послуги з перевезення пасажирів на фунікулері, які надаються комунальним підприємством «Одесміськелектротранс», також становитиме 3 грн за разове перевезення одного пасажира.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року в Одесі вартість проїзду в трамваях і тролейбусах підвищилася з 1,5 грн/поїздка – до 2 грн.