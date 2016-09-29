Начальника залізничного вокзалу у Чернівцях затримали за отримання хабара

Про це написав голова правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Бальчун на своїй сторінці в мережі Facebook.

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"Департамент безпеки доповів: Національна поліція затримала керівника вокзалу станції Чернівці. Інформація правоохоронців - одержання неправомірної вигоди. 12 тисяч гривень за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності в залізничному буфеті", - написав Бальчун.

Він зазначив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 368 "одержання хабара" Кримінального кодексу України.

Бальчун також повідомив, що 30 вересня відбудеться засідання суду, під час якого щодо підозрюваного буде обрано запобіжний захід.

"Немає недоторканних. Слід почути всім, хто працює в компанії", - підкреслив керівник "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, останнім часом правоохоронці активізували обшуки у підзвітних Мінінфраструктури підприємствах. Зокрема, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали начальника департаменту планування та контролю за закупівлями акціонерної компанії "Укрзалізниця", а також трьох чиновників філії акціонерної компанії "Центр забезпечення виробництва" у справі про розкрадання коштів під час проведення держзакупівель.

15 липня голова правління «Укрзалізниці» Бальчун повідомив, що стосовно компанії та її філій відкрито 474 кримінальні провадження, з них 100 справ порушено стосовно філії з держзакупівель для галузі.