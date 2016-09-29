Російські військові почали укладати залізничні колії в обхід України

Про це повідомляє російське інтернет-видання Slon з посиланням на начальника головного управління Залізничних військ генерал-лейтенанта Олега Косенкова. "Для виконання цього завдання, залучено особовий склад окремого колійного залізничного батальйону Південного військового округу", – відзначив він.

За словами Косенкова, роботи почалися на ділянці залізниці між майбутніми станціями Зайцівка і Сергіївка. Довжина шляхів їх повинна скласти 23,4 кілометра.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявляв, що двоколійна електрифікована залізниця Журавка-Міллерово протяжністю 122,5 км в обхід України буде повністю введена в експлуатацію в третьому кварталі 2017 року.