Єврокомісія подала до суду на Німеччину через плани запровадили дорожній збір для легкових авто

Європейська Комісія (ЄК) позивається проти Німеччини до Суду Європейського Союзу через наміри Берліна запровадити дорожній збір на автобанах та шосе для легкових автомобілів.

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Минулого року ЄК ініціювала розслідування щодо намірів ФРН запровадити збір, оскільки він, на думку Брюсселя, дискримінує іноземців, повідомляє «Німецька хвиля».

Передбачається, що зареєстровані в Німеччині власники автомобілів не платитимуть його, бо для них уже існує інший механізм оплати через податок на транспортні засоби. Крім того, у Єврокомісії зробили висновок, що вартість тимчасових маркувальних знаків, які видаватимуться іноземцям для проїзду на короткий термін, є непомірно високою.

Як заявили у ЄК у четвер, 29 вересня, після тривалих переговорів із урядом Німеччини з цього питання занепокоєння Брюсселя все ж не були зняті. Через претензії Єврокомісії уряд Німеччини, попри ухвалений Бундестагом відповідний закон, відклав запровадження плати за користування автобанами й шосе.