Єврокомісія подала до суду на Німеччину через плани запровадили дорожній збір для легкових авто
На думку Європейської комісії, наміри Німеччини запровадити дорожній збір на дорогах є дискримінаційними щодо іноземців.
Європейська Комісія (ЄК) позивається проти Німеччини до Суду Європейського Союзу через наміри Берліна запровадити дорожній збір на автобанах та шосе для легкових автомобілів.
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Минулого року ЄК ініціювала розслідування щодо намірів ФРН запровадити збір, оскільки він, на думку Брюсселя, дискримінує іноземців, повідомляє «Німецька хвиля».
Передбачається, що зареєстровані в Німеччині власники автомобілів не платитимуть його, бо для них уже існує інший механізм оплати через податок на транспортні засоби. Крім того, у Єврокомісії зробили висновок, що вартість тимчасових маркувальних знаків, які видаватимуться іноземцям для проїзду на короткий термін, є непомірно високою.
Як заявили у ЄК у четвер, 29 вересня, після тривалих переговорів із урядом Німеччини з цього питання занепокоєння Брюсселя все ж не були зняті. Через претензії Єврокомісії уряд Німеччини, попри ухвалений Бундестагом відповідний закон, відклав запровадження плати за користування автобанами й шосе.