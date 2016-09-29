Україна ввійшла до п'ятірки країн з найгіршими дорогами у світі

У рейтингу якості автомобільних доріг Всесвітнього економічного форуму (WEF) Україна опинилася на 134-му місці зі 138.

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Згідно з рейтингом глобальної конкурентоспроможності країн у сфері транспорту, опублікованому на сайті організації, Україна займає 75-е місце. Експерти оцінили якість українських залізничних шляхів 34 місцем, повітряний транспорт – на 103-му. Але автодороги "пасуть задніх" на 134-му.

Наша країна опинилася у самому кінці рейтингу разом з Мавританією, Парагваєм, Конго, і Мадагаскаром.

Найкращі дороги в ОАЕ, Сінгапурі, Гонконзі, Нідерландах та Японії.

Росія на 123-му місці.

За якістю доріг Україну обігнали Сьєрра-Леоне, Мозамбік, Іран, Чад, Киргизія, Молдова, Монголія і Непал.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує залучити близько 1 мільярд доларів кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій, зокрема, Світового банку, на розвиток дорожнього господарства країни в 2017 році. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів заступник міністра фінансів Сергій Марченко.