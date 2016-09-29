Українське Дунайське пароплавство спише на металобрухт 9 іржавих барж

Міністерство інфраструктури України дозволило національному перевізнику вантажів та пасажирів в Дунайському басейні Українському Дунайському пароплавству (УДП, м. Ізмаїл, Одеська обл.), списати на металобрухт з метою подальшого продажу 9 технічно застарілих барж, які перебувають на балансі підприємства, повідомив голова правління УДП Дмитро Барінов на своїй сторінці в мережі Facebook.

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«Крига скресла! 2 серпня 2016 року нарешті відбулося засідання комісії по списанню Міністерства інфраструктури України, а вчора (28 вересня - УНІАН) був підписаний відповідний наказ. У частині Українського Дунайського пароплавства було прийнято рішення на списання 9 наших бабусь барж, вік 45-54 роки. Протягом 20 років вони були виведені з експлуатації за технічним станом, відсутностю вантажів для таких типів суден, іржавіли, періодично тонули, ми їх рятували, а заодно і Дунай від екологічних проблем. Витрачали гроші, зусилля, час», - написав Барінов.

Він підкреслив, що останні дозволи на списання фізично і морально зношених плавзасобів пароплавство отримувало в жовтні 2014 року.

Баринов зазначив, що це рішення дозволить розпочати процес оновлення флоту УДП, оскільки кошти від продажу даного металобрухту підуть на будівництво новітніх барж типу SLG – 021 – проект 1635 ОМДЛК, які будуть побудовані на Кілійському судноремонтно-суднобудівному заводі.

Як повідомляв УНІАН, Національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні Українське Дунайське пароплавство сплатило до державного бюджету понад 17 млн грн дивідендів з прибутку за 2015 рік.

За підсумками 2015 року УДП збільшило прибуток порівняно з 2014 роком у 2,7 раза - до 22,93 млн. грн.

Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств в Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.