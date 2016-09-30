В аеропорту "Одеса" посилені заходи безпеки в зв'язку з прийомом хасидів

У міжнародному аеропорту «Одеса» стартувала хасидська програма, правоохоронці посилили заходи безпеки.

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Як повідомила УНІАН прес-секретар аеропорту Марія Попович, в аеропорту проходить програма прийому хасидських паломників, які прямують до м. Умань на святкування єврейського Нового року Рош-га-Шана. Всього через одеські повітряні ворота в Україну прибуде близько 4 тис. паломників із Тель-Авіва (Ізраїль), для чого буде виконано 26 чартерних рейсів. «На період хасидської програми в аеропорту посилено заходи безпеки. В організації програми взяли участь фахівці як української, так і ізраїльської сторони. В аеропорту для паломників організовано мікроавтобуси, які доставлять паломників до м. Умань», - сказала Попович.

Завершиться хасидська програма в міжнародному аеропорту «Одеса» 6 жовтня.

Довідка УНІАН. Щорічно в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському цвинтарі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найбільш шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть 2-4 жовтня.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України й пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.