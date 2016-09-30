Мінінфраструктури виявило мільйонні махінації в судноплавній держкомпанії "Укртанкер"

У прес-службі з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка повідомили, що тривалий час керівництво "Укртанкера" вводило в оману уповноважений орган управління, надаючи недостовірну інформацію про фінансове становище і результати діяльності компанії.

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"Таким чином, за результатами перевірок у ДСК "Укртанкер", проведених Управлінням аудиту і контролю Міністерства інфраструктури України, було виявлено низку фінансових порушень на загальну суму 21,46 млн грн, до яких відносяться порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 16,69 млн грн та інші фінансові порушення, що призвели до втрат на суму 4,77 млн грн", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, було встановлено, що деякі працівники ДСК "Укртанкер" "робили все можливе для того, щоб відрахування частини чистого прибутку компанії, які повинні були надходити до держбюджету, надходили в їхні кишені". Таким чином, зниження доходів "Укртанкера" відбувалося через свідомого невиконання списання кредиторської заборгованості іноземної компанії протягом 2014-2015 років, термін позовної давності якої минув, а також за рахунок необгрунтованого нарахування операційних витрат від зростання курсу іноземної валюти.

Крім того, перевірка міністерства виявила випадки укладення і зміни договорів компанії без узгодження їх з уповноваженим органом управління.

Зокрема, "Укртанкер" уклав договір бербоут - чартеру (у торговому мореплаванні договір фрахтування судна без екіпажу - УНІАН) танкера "Володимир Правик" з російською компанією "Юні-Танкер", яка згідно з договором виступала фрахтівником (орендарем).

"Проводячи фінансові махінації та вносячи зміни в договори, без погодження з уповноваженим органом управління, зацікавлені особи внесли зміни в бербоут - чартерну ставку і зменшили її вдвічі (з 600 дол. до 300 дол./добу). Більше того, період фрахтування танкера, за який повинна стягуватися плата, був зменшений на чотири місяці, що призвело до недоотримання фінансових ресурсів ДСК "Укртанкер" на суму 3,97 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також Мінінфраструктури встановило під час проведення інвентаризації основних засобів недостачу трьох об'єктів внаслідок рішення керівництва підприємства передати з балансу порту "Октябрьськ" на баланс ДСК основні засоби (два катери і нафтоналивне судно), які фактично не використовувались у виробничій діяльності компанії, що призвело до витрат і утворення кредиторської заборгованості.

Крім іншого, керівництво ДСК "Укртанкер" незаконно нараховувало заробітну плату так званим "фіктивним працівникам", явки виходу на роботу яких не були підтверджені. Більш того, в. о. президента компанії неправомірно здійснив відрядження за кордон, без листа-узгодження з Мінінфраструктури та технічного завдання, витрати за яким становили 82,1 тис. грн.

За інформацією прес-служби, в даний час відбувається завершення і узагальнення матеріалів перевірки за фактами численних фінансових порушень у діяльності керівництва ДСК, після чого вони будуть направлені в правоохоронні органи для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом правоохоронці активізували обшуки у підзвітних Мінінфраструктури підприємствах. Зокрема, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали начальника департаменту планування та контролю за закупівлями акціонерної компанії "Укрзалізниця", а також трьох чиновників філії акціонерної компанії "Центр забезпечення виробництва" у справі про розкрадання коштів при проведенні держзакупівель.

26 липня правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Адміністрації морських портів України. Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк тоді повідомив, що посадові особи держпідприємства присвоїли багатомільйонні кошти під час проведення днопоглиблювальних робіт у морських портах. Тоді ж СБУ повідомила керівника АМПУ про підозру у розкраданні держкоштів.

Крім того, в той день обшуки пройшли і в приміщеннях найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" і в Державній авіаційній службі в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.

У зв'язку з цим, для посилення контролю за цільовим використанням коштів, Міністерство інфраструктури України повідомило про плани найближчим часом створити два відділи з питань запобігання та боротьби з корупцією, зокрема відділ запобігання корупції і проведення перевірок та сектор фінансового моніторингу.