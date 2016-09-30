Морпорт "Октябрьск" можуть перейменувати на честь стародавнього міста Ольвія

Міністерство інфраструктури України збирається перейменувати спеціалізований морський порт "Октябрьск" (м. Миколаїв) в морпорт "Ольвія" на честь однойменного древнього міста, що існувало в III столітті до нашої ери на території нинішньої Миколаївської області, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

"Я сподіваюся, що "Октябрьск" найближчим часом стане називатися морський порт "Ольвія". Таку назву обрав колектив, і я підтримую, воно є історичним", - сказав Омелян, додавши, що міністерство видає відповідний наказ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України спільно з міжнародними фінансовими організаціями початок підготовку пілотних проектів передачі в концесію спеціалізованого морського порту "Октябрьск" (м. Миколаїв) та Херсонського морського торговельного порту.

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Державне підприємство "Спеціалізований морський порт "Октябрьск" засноване 1965 року. Підхід суден у порт здійснюється по Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналу. Навігація в порту здійснюється цілий рік. Порт має 6 причалів, обладнаних залізничними під'їзними шляхами і один причал для суден типу "Ро-Ро".

СМП "Октябрьск" переробляє будь-які види вантажів, крім наливних. Основна спеціалізація порту – переробка генеральних тарно-штучних вантажів. Потужність порту дозволяє перевантажувати до 2,6 мільйона тонн сухих вантажів в рік.

За підсумками 2015 року порт "Октябрьск" скоротив перевалку вантажів на 0,9% - до 6,911 мільйона тонн.

Ольвія була найважливішою грецькою колонією в Нижньому Побужжі, в дельті річок Буг і Дніпро, її політичним і економічним центром був однойменний місто, залишки якого розташовані на правому березі Бузького лиману біля села Парутине Очаківського району Миколаївської області.