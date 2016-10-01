В Україні відсьогодні водії повинні вдень вмикати фари за межами міста
У Національній поліції нагадують, що у період з 1 жовтня до 1 травня на заміських дорогах водії транспортних засобів зобов’язані рухатися за межами населеного пункту у світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар.
Як повідомляє Управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Київській області, відповідні норми в українському законодавстві пов’язані насамперед із необхідністю додаткового позначення транспортного засобу у разі недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.
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Дана вимога пункту 9.8 Правил дорожнього руху є обов’язковою для виконання й покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як у світлу пору доби, так і в темну.
Згідно з ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення водіями правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку передбачено штраф у розмірі 425 грн.