В Україні відсьогодні водії повинні вдень вмикати фари за межами міста

Як повідомляє Управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Київській області, відповідні норми в українському законодавстві пов’язані насамперед із необхідністю додаткового позначення транспортного засобу у разі недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

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Дана вимога пункту 9.8 Правил дорожнього руху є обов’язковою для виконання й покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як у світлу пору доби, так і в темну.

Згідно з ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення водіями правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку передбачено штраф у розмірі 425 грн.